友銓(5321)由PCB轉向電商營運，成果開始顯現，在正式取得美而快公司100%實質經營權後，友銓預估，今年電商事業營收將較去年大幅成長1倍，隨著銷售旺季來臨，友銓電子電商事業群總經理王志仁表示，下半年業績會比上半年好，今年電商佔營收比重可望拉升到70%，成為公司未來營運發展主軸。

友銓過去主要業務為PCB，為擴大營運經營範疇，公司於2018年增設電商事業群，旗下原有Mercci22、Miyuki等知名時尚女品牌，去年第4季取得美而快主導權後，再拿下PAZZO、MEIER. Q與Genquo等品牌的經營權。

友銓表示，美而快過去5年營收的平均年成長幅度在兩位數以上，2019年營收已達逾10億元，且在經濟規模效益發酵下，毛利率持續攀高，於去年達37%以上的表現，並帶動稅後淨利同步創下歷史新高。

友銓董事長廖承豪已投身電商行業超過20年，原先即直接執掌美而快的營運，國內女裝服飾電商領導品牌PAZZO即為他於2010年一手創立，其後與擁有30萬粉絲的網紅漢娜妞合資創立Mercci22，迄今仍被視為網紅自有品牌的成功範例；2019年PAZZO宣布由藝人楊丞琳擔任聯名設計師，再寫下電商服飾圈最大咖紀錄；友銓於去年延攬前雅虎電子商務事業群副總裁王志仁加入，打造出堅強的電商團隊。

2019年友銓電商相關業務占整體營收比重已達46.7%，並帶動公司全年合併營收13.66億元，較2018年成長34.6%，營業利益0.86億元，年成長41%，均創歷史新高，今年第1季電商業務營收占比再拉高至67%，合併營收亦為同期新高，轉型效益明顯。

取得美而快100%股權後，友銓公司已成為國內女裝服飾電商品牌的領導業者，目前旗下品牌網站的粉絲團總人數達512萬位，相當於國內每兩位女性就有一位是旗下品牌的粉絲，此外，每月流量(拜訪人數)達184萬人次、總會員數超過171萬人等網路銷售指標性數字顯示，公司在國內電商服飾品牌當中都是佼佼者，且在多年經營下市場已不限於台灣，目前旗下各女裝服飾品牌的海外銷售比重自5%到15%不等。

廖承豪表示，友銓在電商事業上採取的是「快速、少量、多款」的管理模式，從設計、打樣、選料到生產、上架都全程掌握，提高商品上架的時效與成本，旗下各品牌每周合計可推出超過70款新品，達到符合時尚需求且能穩定獲利的目標；在多品牌經營上，友銓則將旗下流行女裝Mercci22、Miyuki、PAZZO、MEIER. Q及Genquo等各服飾品牌皆有專屬的服飾風格。各品牌在研擬新企劃，推出新商品的同時，也著力於塑造品牌的專屬風格，強化自身品牌形象，避免旗下服飾品牌產生消費族群重疊而導致獲利減少的狀況。

在PCB方面，廖承豪表示，目前PCB事業營運平穩，未來不排除依營運狀況處分。

友銓預估，合併後今年電商事業營收相較去年可望大幅成長1倍，且自6月起可全數認列美而快的獲利下，全年獲利表現將重返成長軌道，未來友銓將結合雙方優勢持續開拓新市場、新品牌並展開多角化經營，在現有國內女裝服飾電商品牌領導業者的基礎下，進一步拓展市場佔有率。

友銓表示，合併美而快後，未來仍會積極購併或轉投資電商女裝品牌，驅動電商市佔板塊進一步洗牌，並將加速整合旗下各品牌服飾電商資源，亦會持續深耕台灣、投資台灣；展望未來電商事業的發展，公司除持續透過內部資源整合，進而提升商品設計效益及降低營運成本外，為維持品牌價值與影響力，亦將持續強化商品定位、提高商品品質，以提高回流率與擴充會員數作為同步目標；海外市場則會是友銓的新一波成長動能，會在現有5-15％銷售比重的基礎上，進一步做有效的提升。

(時報資訊)