華儲網發布《關於2020年6月18日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知》，大陸18日將出庫投放競價交易1萬噸中央儲備凍豬肉，當天交易的中央儲備凍豬肉是年內第21次投放，累計投放量將達到39萬噸。

《中新經緯》報導，大陸農業農村部最新監測數據顯示，截至15日14時，大陸全國農產品批發市場豬肉平均價格為41.22元（人民幣，下同），較12日上漲1.5％。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日表示，據大陸國家發改委監測，截至目前，大陸36個大中城市、超市和集貿市場的豬肉價格比2月中旬的高點下降幅度超過了20％；15種蔬菜綜合平均價格比1月底的高點下降超過了40％，豬肉和蔬菜價格的下降幅度還是比較明顯的。

對於後續豬肉價格如何變化？孟瑋指出，從數據來看，關於豬肉價格問題，從去年以來大陸各地區、各部門採取了積極有力的措施，在推進生豬的復工複產和擴產。近期，大陸國家發改委也進行了調研，從調研的狀況來看，目前生豬複產的勢頭還是比較好的，規模養殖廠擴產速度比較快，生豬養殖的規模化、標準化程度，以及生物安全防護的水準明顯提升。大陸政府相關部門的監測數據也顯示，能繁母豬存欄量和生豬存欄量比去年9、10月出現了較大幅度的回升，新生仔豬量連續多月在增多，預計今年第3季育肥豬的供應將趨於改善，整體來看，下半年豬肉價格有望保持穩步回落的態勢，並可能隨著季節性和節日性的需求變化而有所波動。

(旺報 )