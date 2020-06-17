交通部長林佳龍17日下午到基隆視察基隆港東岸旅運設施工程，現場被問到陳其邁辭掉行政院副院長的職位、投入高市長補選，林佳龍說，自己與陳其邁是認識30幾年的老同事，但都曾被戲稱「敗選者聯盟」，在這兩年中，彼此在崗位上認真做事，並經過深切的自我檢討，現在陳其邁要回到高雄爭取替人民服務的機會，他將會給予最大的祝福及支持。

基隆市長林右昌表示，現在的陳副院長與當初競選高雄市長時不可同日而語，他希望大家不要用過去的「陳其邁」來看待或評價現在的「陳其邁2.0」，另外，交通部管轄範圍很廣，但最近遇到的所有困難及危機，都在林佳龍的帶領下，處理的很完善，這也彰顯了林佳龍的執行力，他說，「現在的林佳龍，已經超越當初的台中市長林佳龍。」

林右昌指出，陳其邁、林佳龍都積極的不斷提升自己，未來要不斷向他們學習，也相信在他們的支持及幫忙下，基隆市能向上提升，持續蛻變。

(中時 )