縣議會民意政團8名議員今（17日）聯合質詢，呼籲縣府修法保護縣民生活品質，也要保障畜牧業者權益。（周麗蘭攝）

縣長張麗善表示，她不希望雲林縣淪為養豬業愛來之地，前任縣長任內一年多達400多申請養豬，不知道環境、河川能否承載？（周麗蘭攝）

雲林縣畜牧場自治條例增設「總量管制」條文，19日將進入二、三讀，畜牧業者反彈聲浪大，縣議會民意政團8名議員今（17日）聯合質詢，呼籲縣府以「供需失衡」為前提才總量管制，但縣長張麗善並未認同。

黃凱、王又民、蔡明水、王秋足、廖偉晴、蕭慧敏、蔡孟真、許留賓等民意政團議員17日聯合質詢，呼籲雲林縣府修法保護縣民生活品質，也要保障畜牧業者權益。

縣議員蔡明水表示，2018年5月修正加嚴的畜牧場管理條例對畜牧業者已有很大的限制，沒必要再總量管制，不如在產銷失衡的情形下再總量管制，比較有彈性。

縣議員王秋足說，希望環保局加強管制畜牧場汙泥、汙水，如果環境允許，設幾場她沒有意見。

縣議員廖偉晴指出，畜牧場能取得汙水排放許可才是關鍵，水利會到今年底12月31日不再發放搭排許可，舊場的輔導更重要。

縣議員許留賓認為，麥寮發生有養豬業者把未處理的豬糞尿排入區域排水或水利會的灌排，影響文蛤養殖業者，希望縣府做好管理。

縣議員王又民表示，該黨團為畜牧業者請命，希望縣府好好考慮總量管制的必要性。

縣長張麗善答詢表示，雲林縣農業產值全台第一名，目前約800億元，畜產業占40％，這就是她禁止廚餘養豬的考量，畜牧業者的永續發展她更在乎，要兼顧產業發展和友善環境。

張麗善說，運林縣養豬頭數有150 萬頭， 養雞1000萬隻，養鴨、養鵝也很多，如果畜牧業能有總量管制，能友善環境，也能保障舊場，她不希望雲林縣淪為養豬業愛來之地，前任縣長任內一年多達400多申請養豬，她不知道環境、河川能否承載？

張麗善強調，興建養豬場必須投資，不能因為產銷失衡了就叫人停養，這些都需要有長遠的規劃。

(中時 )