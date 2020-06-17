一般人若手臂過勞就可能會患上網球肘，中醫治療上可透過針灸、推拿等方式緩解症狀。(莊曜聰攝)

40歲的曾先生是汽車修理技師，因為工作需要，他常常需要用手臂用力轉螺絲，長期下來手臂不時會出現痠痛狀況，嚴重時連開門、扭毛巾都會感到刺痛，晚上睡覺翻身壓到還會痛醒，就醫後才知道是患上「網球肘」。

柳營奇美醫院中醫部醫師曾裕芳說，不少患者聽到後都大感意外，又不打網球怎麼會得「網球肘」？其實網球肘又稱肱骨外上髁炎，是肘關節附近肌腱炎的統稱，因為常出現在網球運動員身上，才有此稱號。

曾裕芳說，一般人只要過度使用前手臂肌肉，導致肌腱發炎就會出現類似症狀，因此包括反覆搬東西、鎖螺絲的工人、園藝工作者、長時間使用鍵盤，甚至長時間提著菜籃或酷愛打掃的家庭主婦，都可能罹患網球肘。

如果不能改變工作或生活型態，網球肘很難完全康復，曾裕芳指出，從中醫的觀點，治療上以舒筋活血、溫經通絡、剝離黏連、活血止痛為主，可運用推拿、針灸、按摩等方式來改善。

針灸對於網球肘的效果主要是通絡止痛，常用的治療方法有毫針刺、電針、溫針、溫灸、隔物灸、小針刀、鐳射針灸等，臨床上的治療大部分都以肘部穴位為主，常用有手肘外側的壓痛點及外關、手三里、曲池等。

曾裕芳提醒，有相關問題的民眾，應該讓手肘應定時休息，避免長時間持續反覆，平時也可做一些運動，如腕關節屈伸、肘關節屈伸及前臂旋轉活動等動作。

(中時 )