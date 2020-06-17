2014年索契冬季奧運以「辛德勒的名單」音樂完美演出的俄羅斯前花式滑冰美女好手利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya），確認宣布懷孕的好消息。

1998年出生的利普尼茨卡雅現年才22歲，她是歐洲花式滑冰錦標賽史上最年輕的女子單人花滑金牌得主，於2014年15歲時在布達佩斯歐錦賽摘金，同年並於索契冬運獲得一面花式滑冰團體金牌，當時她身穿紅衣連身裙，在「辛德勒的名單」樂聲中完成動作，動人表演感動不少花滑粉絲，可惜2014-15賽季面臨發育挑戰，體重增加讓她必須調整跳躍動作，加上俄羅斯花滑女將新人輩出，最終失去競爭力的她逐漸淡出賽場，19歲那年就因為健康問題退休。

利普尼茨卡雅原本想透過一個俄羅斯國家頻道正式宣布懷孕好消息，不過謠言提前公開了這件事，她也出面說明，表示：「我和男友弗拉米爾（Vladimir Tarasenko）交往多年，我們很想在比較平和的氣氛下、適當的時間宣佈當爸媽的好消息，很可惜事與願違。」

(中時 )