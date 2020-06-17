遊戲代理商紅心辣椒（4946）17日宣布，代理韓國遊戲公司STAIR GAMES開發的MMORPG手遊《阿比斯之怒》。紅心辣椒表示，這是STAIR GAMES自製遊戲首次於海外發行的記錄，因此備受矚目，預計今年9月登台，有望推升下半年營運。

遊戲開發商STAIR GAMES由韓國上市遊戲公司NEOWIZ投資，旗下囊括多位《Three Kingdom Blade（台版名：三國Blade）》核心開發人員及擅長動作RPG的美術團隊，平均開發資歷皆在10年以上。該公司更於2018年獲得韓國文化產業振興院KOCCA給予的A等評價佳績，有戰力不斐的團隊，才能將遊戲完整地實現台灣在地化需求，作品上市定能繳出漂亮的成績單。

紅心辣椒表示，由韓國STAIR GAMES開發近三年，耗資數十億韓圓，投入超過六十位菁英的MMORPG手遊《阿比斯之怒》將是今年下半年最重點強推的產品。此外，展望2021年，近期已與日本首屈一指的國際級遊戲開發大廠簽訂旗下期待度直逼《黑色沙漠》的PC線上動作RPG鉅作，預計於明年第二季推出。

辣椒自2019年第一季起至今已連五個季度虧損，今年第一季營收4,521萬元，稅後淨損2,311萬元，每股虧損0.85元。每股淨值4.52元。辣椒董事會日前已決議辦理減資50％，並將於6月20日股東會提案。減資後股本為1.36億元，預計將於下半年完成減資，減資後將有望改善財務結構。

辣椒今年前五個月累計營收6,340萬元，年減64.34％，下半年有新遊戲挹注，營運有望較上半年樂觀。

(工商 )