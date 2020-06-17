興櫃遊戲股碩辣椒（6736）宣布，旗下自製研發手遊《真．三國無雙 斬》繼全球版、日本版推出後，2020年第三季聯手內地遊戲大廠北京暢遊推出中國版，搶攻中國手機遊戲市場。

北京暢遊是中國最大入口網站之一「搜狐」旗下子公司，碩辣椒表示，《真．三國無雙 斬》與北京暢遊在強強聯手的合作下，將有望在中國市場寫下好成績，為營運添動能。

《真．三國無雙 斬》於2017年發布全球版，隨即突破1,000萬人次下載的佳績，更連續六個月營收維持月均1.5億新台幣的亮眼表現，挾帶高人氣與好成績，於2018年9月推出日本版，甫上市便奪下App Store、Google Play下載冠軍，並穩站雙平台營收排行榜前十名，不到半年營收即衝破30億日圓。

除該遊戲以外，碩辣椒自製研發的3D美少女動作RPG手遊《新千姬大亂鬥》 將攜手日本傲世辣椒發行日版，定名為《戦国RENKAズーム!》，預計於2020年9月推出。

碩辣椒表示，《戦国RENKAズーム!》為日本Techne授權IP，碩辣椒團隊開發，將原作2D卡牌戰鬥升級為3D美少女ARPG手遊，遊戲在台版《新千姬大亂鬥》既有基礎上，根據玩家遊戲反饋與總結營運經驗，碩辣椒在美術視覺、台詞語音、戰鬥打擊感、系統豐富性、新手引導及競爭體驗性等各面向，大幅優化提升遊戲內容。

此外，在美術表現上，碩辣椒特邀曾擔任日本策略型頁遊《FLOWER KNIGHT GIRL（台譯：美少女花騎士）》及《刀劍亂舞-ONLINE-》製作人的「花澤雄太」操刀，進行在地化監製，更找來全球大勢手遊《Puzzle & Dragons（台譯：龍族拼圖）》主繪師「安達洋介 老師」加持，繪製全新遊戲視覺。

另外，遊戲中也將在既有的武田信玄、真田幸村、宮本武藏等近百位武將大名中，再加入伊達政宗、德川家康、豐臣秀吉等全新角色，全體性轉成3D戰國美少女。碩辣椒表示，在遊戲大幅改版後進軍日本，將有望吸引玩家，為營運帶來活水，推升下半年營運。

(工商 )