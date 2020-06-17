「更生少年關懷協會」長期在矯正機構中服務司法少年，並追蹤與輔導、提供司法少年家庭服務。疫情攪局募款困難，少年中繼職場的平價咖啡廳「未來咖啡」因此業績重創，連租金都快付不出來，為解燃眉之急，急需愛心企業或民眾認購預付款制度的「未來咖啡餐券」和「愛心待用餐券」，協會也透過「GIVE543贈物網」公益平台找上主播張齡予協助宣傳。一向熱心公益的張齡予二話不說，拉來主播好姊妹高毓璘助陣。

兩人除體驗未來咖啡館的拉花教學，也直播對談宣傳協會工作，張齡予秀出媒體人功力，自行拍攝、剪接，把整段體驗過程，做成網路節目《齡予好心肝》，2小時內上傳YouTube，讓協會臉書半天大增千名粉絲，訂單大幅增加，驚人效果讓其他公益團體驚豔邀約，希望人美心也美的雙主播再出任務，熱烈回響讓兩人非常開心。

張齡予、高毓璘一起幫助司法少年。（三立提供）

已經是媽媽的高毓璘說：「這次被堅守志工工作10多年的彥君主任大大感動，更佩服她幫助上萬青少年回歸正途，看到這些店員現在這麼開朗，真的想不到他們以前曾經犯過錯，甚至被社會放棄過。」她強調青少年其實是資源最弱勢的族群，民眾透過來未來咖啡館消費，可以幫助司法少年們有了新工作，藉此展開新人生。而已經答應4、5個公益團體邀約的張齡予，即使播報工作、《呂讀台灣》主持兩頭燒，依然堅持抽空發揮正面影響力。

(中時 )