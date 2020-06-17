民進黨中常會宣布徵召陳其邁投入高雄市長補選

2018年角逐高雄市長失利的陳其邁，今(17日)宣布投入8月15日登場的市長補選，面對這場選舉，他仍是戰戰兢兢。而今天正好是前高雄市長韓國瑜的生日，對此，陳其邁也說，有注意到韓國瑜生日，於私還是好朋友，也為韓國瑜獻上生日祝福。

民進黨今下午舉行「高雄市長補選徵召提名」記者會，總統蔡英文在記者會中表示，今天中常會幾乎是毫無懸念的通過徵召陳其邁參加高雄市長補選，「因為他是我們最強戰將，也是最適合的候選人」。

而陳其邁會後接受媒體訪問時則是提到，於公，他跟韓國瑜是理念不同的競爭對手，但在公務上即使理念不同還是可以合作；於私，兩人是朋友，不管韓是市長、或是不同工作和身份，或者未來有更好的發展，都會祝福對方，這是朋友的情義，最後他也獻上祝福「祝他生日快樂！」

陳其邁表示，相信高雄是一個偉大的城市，可以在選舉過程選出一位市長，用選票、最高標準要求市長，這是偉大城市的象徵，「對政治人物而言，一定要很努力，戰戰兢兢、如履薄冰」。

今天也有不少韓粉在臉書向韓國瑜送上祝福，不少人都留言表示，「生日快樂，我們等你回來喔」、「韓市長生日快樂，永遠支持你！」、「祝福韓市長生日快樂」。

(中時電子報)