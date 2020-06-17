2020大甲媽祖回鑾，19日將行經大肚、龍井，預防媽祖回鑾時放鞭炮較多，烏日警分局準備「掃炮神爪2.0」來清除路面鞭炮。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

大甲媽祖2020遶境活動，進入回鑾路線，19日將行經大肚、龍井，台中市烏日分局17日說明，因媽祖今年行進速度比往年快，烏日分局將提前部署，確保鑾轎行進順利，將從19日凌晨二時到下午五時，對部分路段彈性管制，並加派警力，若有搶轎事端，將以今年通過的新修訂刑法第150條究辦。

今年大甲媽祖遶境行進速度，去程時比往年快了約3小時，烏日分局評估，回鑾會提早至少2小時，因此公告交通管制的時間為19日的凌晨2點至下午5點，並對大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施調撥車道及人車分流。

詳細管制點如下：

大肚區原市區沙田路二、三段禁止小客車以上車輛進入，民眾來往龍井大肚，請改行自由路，沿線自由路進入沙田路的小路也將禁止小客車進入，分別是沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。

而龍井區部分，沙田路四段從龍井區公所至中華路，禁止小客車進入，請民眾改走中華路；沙田路四段至向上路七段路口，採調撥車道，請民眾改由中華路行駛。

另外，烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

此外警方將加派警力護轎，以防搶轎等治安事端，若有糾眾滋事，將以今年新修訂刑法第150條，依法究辦；另若施放鞭炮較多，會有「掃炮神爪2.0」來清除路面鞭炮。

(中時 )