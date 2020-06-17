高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長懸缺面臨補選，藍營內部經過討論後，決定推舉資深議員曾麗燕角逐議長補選。曾麗燕也回應了這則消息，並表示這不是職位的改變，而是要承擔更多的責任。

曾麗燕今(17日)在臉書上表示，「這是責任的承擔、不是職位的改變！」並指出，她是臨危受命，要在許議長離開之後，為高雄市民承擔更重的責任。對於被推舉出馬角逐議長，曾麗燕說，這不是職位的改變，而是另一個階段的開始，要思考如何為大家做更多的事、服務更多的人，同時也感謝朋友們的祝賀，她還呼籲大家給他更多力量，讓高雄市議會能發揮最大功能，「感恩大家、一起為高雄加油!」

網友們也回應，「祝高票當選」、「恭喜燕子媽媽。眾望所歸。當仁不讓，高雄市議會議長，非您莫屬」、「加油，為高雄打拚」、「預祝 曾麗燕女士當選高雄市議會議長，為國民黨吐一口怨氣，加油」。

(中時電子報)