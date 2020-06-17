辣椒(4946)今日宣布代理韓國遊戲公司STAIR GAMES開發的MMORPG手遊《阿比斯之怒》，這是STAIR GAMES自製遊戲首次於海外發行的記錄，預計今年9月登台。

遊戲開發商STAIR GAMES由韓國上市遊戲公司NEOWIZ投資，旗下囊括多位《Three Kingdom Blade(台版名：三國Blade)》核心開發人員及擅長動作RPG的美術團隊，平均開發資歷皆在10年以上，該公司更於2018年獲得韓國文化產業振興院KOCCA給予的A等評價佳績，是戰力不斐的團隊。

辣椒表示，這款遊戲韓國STAIR GAMES開發近3年，耗資數10億韓圓，共投入超過60位菁英的MMORPG手遊，將是今年下半年最重點強推的產品。

展望2021年，近期已與日本首屈一指的國際級遊戲開發大廠簽訂旗下期待度直逼《黑色沙漠》的PC線上動作RPG鉅作，預計於明年第2季推出，將引起市場矚目。

(時報資訊)