婚姻中必要妥協之事！兩性專家老公外遇 淚問：你真的愛她嗎？(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

兩性專家吳娟瑜常幫大家解決婚姻問題，沒想到自己的老公卻外遇，她因為怕丟臉，也不敢對外訴苦，加上當時不太會處理，現在回想起來，也漸漸明白愛自己才是最重要的。

吳娟瑜雖然常勸人遇到感情問題要祝福對方，但自己實際碰到老公外遇，仍舊和一般人一樣崩潰，近日她上《新聞挖挖哇》透露，自己很認真經營婚姻，沒想到老公卻多次出軌，有一次老公躺在床上坦白外遇，「阿娟阿，我有一個甜蜜的負擔、包袱要告訴妳」，讓她當場氣到用頭去撞衣櫃的門板，根本無法理智。

傷心欲絕的她奪門而出，但也不知能去哪，因為自己「老師」的身分，根本不能找人訴苦，因為很諷刺、丟臉，只能自己躲在大樓角落痛哭，哭完回到家老公不見了，不過兩個讀高中兒子卻安慰她「媽媽，妳不用怕，妳有我們」。

而她透露當時雖然已是兩性專家，仍不會處理問題，只會抓狂、難過，直到她到國外念書，才漸漸走出被外遇傷痛，「後來我就財務切割，我賺我自己的錢，然後自己想辦法站起來，又到美國念書，一直在訓練自己，怎麼樣活出，就算沒有你，我也能活下去」。

吳娟瑜也表示自己碰到老公外遇，完全沒有大老婆氣魄，老公外遇五次都妥協，更曾帶她去見小三，她坦言因害怕失去婚姻，也怕社會地位一夕瓦解，但現在認為愛自己比較重要。

(中時電子報)