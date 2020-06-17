為響應政策持續鼓勵投資人採用定期定額、長期布局的正確投資方式，「基富通」宣布要延長定期定額優惠，只要在7月底前於平台定期定額申購股票型基金，即可享終身申購手續費1折。

基富通董事長林修銘表示，股債市雖波動加劇，但基金的申贖有較大的變化，以基富通的申購狀況來看，今年雖然從2月下旬市場開始出現大幅度的震盪，不過定期定額的投資反倒是有增無減，今年前4月出現連續4個月的成長，目前平台上每月定期定額申購金額已將近10億元，且平均每個客戶的定期定額申購筆數、金額亦都呈現連月增加，顯示在市場愈是波動之下，定期定額的投資方式反倒愈被投資人所接受。

基富通總經理黃致淵認為，在震盪的情況下，投資人很難掌握進場點，但透過定期定額平均投資成本，分散投資風險，以當前的市場走勢來看尤其合適定期定額。身為國內最大線上基金交易平台，基富通也延長全平台股票型基金定期定額申購手續費終身一折優惠至7月31日，只要在7月底前完成申購，並於9月4日前完成首扣，即可享有該優惠。

黃致淵進一步指出，另外，基富通為提供客戶更好的使用體驗，也於4月做了官網的改版，同樣為鼓勵投資人做定期定額，至7月底前凡是在平台新開戶者，都可以再拿到一張定期定額前12次0申購手續費的酷碰券，希望透過優惠持續鼓勵投資人以定期定額開始自主理財，並可長期投資為自己累積財富。

(工商 )