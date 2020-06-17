台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）17日舉行股東會，通過配發1.8元現金股利，以今日收盤價33.85元計算，現金殖利率約5.32%。董事長林福勤表示，今年上半年受疫情因素干擾，營運成長不如預期，但在疫情趨緩後，商業活動逐漸回復正常，加上政府下半年將推出振興經濟的三倍券，預期營運可雨過天晴，表現較上半年明顯成長。

受惠於併購新加坡第2大傢俱零售商「NOVA」，詩肯2019年營收18.29億元，年增7.33%，創歷史新高，但由於受美中貿易戰、景氣復甦趨緩，以及年金改革影響消費意願等因素夾擊，台灣營收出現衰退，稅後純益1.04億元，年減38.09%，每股純益2.25元，

林福勤表示，雖然去年大環境不佳，但去年中異業結盟推出的促銷優惠在年底發酵，營運已經較去年上半年顯著提升，同時，除了穩固市場之外，也進行詩肯成立26年來首次併購案，以2.28億元取得新加坡第2大家具零售商NOVA的100%股權。

林福勤說，詩肯在台灣家具產業中龍頭地位穩固，但深耕台灣之餘，也希望在國際市場上擴張布局，併購NOVA除了財務上有正面挹注效果，也可透過強強聯手，快速展開詩肯在東協市場的版圖，力拚成為全亞洲連鎖家具第1品牌。

林福勤也說，NOVA雖然同受疫情影響，5月新加坡宣布封城而暫時停業，但當地政府也發放相關補助，可以彌補固定營業成本，因此對並未對詩肯營運造成衝擊，而新加坡在6月初已初步復工，並在6月19日恢復大多數經濟活動，下半年營運也將恢復正常，詩肯也會配合政府推出的振興經濟措施，端出讓消費者有感的促銷，進一步拉抬業績成長，審慎樂觀看待下半年營運。

(工商 )