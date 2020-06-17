SAP台灣（思愛普台灣）日前舉辦SAPPHIRE NOW台灣峰會，面對疫情後的世界以及全球市場重新洗牌，SAP指出，數據、雲端、人資轉型、結盟，是企業勝出的四大商業關鍵。

SAP台灣日前舉辦SAPPHIRE NOW台灣峰會，首度採線上串流形式，以「顛覆．重塑」為題，分享SAP對於疫後產業發展的獨家洞見，並邀約大聯大控股、佳世達、緯穎科技等重量級在地嘉賓，帶來「抗疫」經驗談與管理心法，共同探討企業面臨產業秩序顛覆之際，該如何重塑關鍵商業價值，掌握疫情下半場的突圍契機。

SAP大中華區營運長、SAP台灣區代理總經理林偉德表示，疫情中看見台灣企業在逆境下，善用產業聚落優勢，以合作取代競爭，持續創新轉型，充分展現營運的韌性與競爭力。而隨著疫情趨緩，面對前景尚未明朗的國際環境，他建議，企業應時刻傾聽市場與客戶需求，把握時機重塑核心商業價值；SAP也將攜手合作夥伴壯大生態系，全力協助在地企業透過智慧化的管理中樞與各種彈性部署的雲端科技掌握營運，在疫後多變市場中奪得先機。

歷史上每次嚴峻疾病的爆發，皆造成社會典範轉移，更帶來轉型機會。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，新冠疫情讓遠距、零接觸商業模式蓬勃發展，未來結合5G新科技加速資料傳輸，勢必開啟新一波數位轉型浪潮。面對下半年全球市場重新洗牌，SAPPHIRE NOW台灣峰會藉趨勢對談，率先揭露四大關鍵商業機會：

契機一：「數據」為王 敏捷決策

面對一個無法用經驗與常理判斷的後疫情世界，傳統營運思維已不敷使用。佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻認為，市場變化莫測，唯有掌握數據才有機會成為贏家。多年前，佳世達就開始運用ERP數位核心，彙整全球據點和各子公司資料，即時掌握市場脈動，敏捷應對未知風險。未來，佳世達也將持續傳授營運心法，複製成功經驗，協助更多企業邁向數位轉型道路。

契機二：「雲端」部署 彈性營運

疫情衝擊實體經濟，軟體與資安產業迎來發展機會，雲端科技更在其中一支獨秀。做雲端伺服器起家的緯穎科技，以身作則擁抱雲端，早已將遠端協作、ERP上雲視為全球布局重點，因此當疫情造成全球供應鏈大亂時，緯穎仍能站穩腳步，快速掌握各地生產狀況。緯穎科技總經理暨執行長洪麗甯表示，彈性、速度對於現代企業經營至關重要，而雲端將是實踐敏捷營運的關鍵助力。

契機三：遠距協作 加速「人資轉型」

當工作場域限制被疫情打破，到班差勤已不再是衡量員工績效的指標。大聯大控股人資長李昭麟點出，若遠端辦公已成必然，企業招募人才與HR管理思維也應改變。總是將員工健康擺首位的大聯大，疫情間藉雲端平台迅速掌握全球約?5,000名員工健康狀態，也進一步因應遠端工作模式，著眼未來需求，引進?OKR?目標設定方法，激發員工自我成長。

契機四：「結盟」創新 極致核心業務

安口食品機械總經理歐陽志成、豐藝電子董事長特別助理陳少翎等一群熱血二代組成抗疫國家隊，加速快篩機產製，僅用短短30天，便將快篩機月產量提升近10倍，展現台灣中小企業結盟抗疫的無限潛力。天來創新集團董事長陳來助分享，這群二代成功的關鍵，在於擺脫單打獨鬥心態，憑藉信任與合作，極致發揮各自核心業務，並將非核心外包，交由專業協助，團結開拓突圍機會。

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