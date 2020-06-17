集保結算所今（17）日舉行股東會，順利通過每股配發現金股息3.5元及股票股利0.25元。集保結算所30年來，多元業務遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品，在公司治理、平台經濟、國際化等服務，經多年的努力，也陸續開花結果，108年呈現大躍進的成長。

集保董事長林修銘表示，集保結算所是數據公司，更是資本市場公共資料中心，未來將透過跨界、跨業、跨境的整合，運用核心業務能力，重塑金融資料價值，打造數位創新生態系，並推動接軌國際，壯大臺灣資本市場。

在多元業務方面，「集保e存摺2.0」APP，跨出既有證券存摺服務範疇，以單一數位軟體提供跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將個別帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，是「業界首創」的資產管理整合服務；截至109年6月10日止，「集保e存摺」已逾126萬戶完成安裝。

集保優化商業本票登錄系統，提供加值服務，強化資安防禦能力，108年全市場商業本票採電子登錄之發行餘額約70％，較107年成長六成，使用家數更倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

「好享退」全民退休自主投資實驗計畫，鼓勵國人採用定期定額降低市場投資風險，推出後深獲民眾認同，超過4萬人實際參與扣款。109年希望能延續此熱度，讓民眾的退休準備能更加完善。

在公司治理方面，集保「股東e票通」曾獲亞洲公司治理協會盛讚為「亞洲最完善、最被廣泛使用的電子投票平台」，並以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」參加2019亞太電子化成就獎競賽，獨得「數位轉型-公共部門類」金獎。另集保推出「公司投資人關係整合平台」，將「ESG評分」的概念介紹給我國上市櫃公司，也於108年10月舉辦線上研討會，扮演接軌橋樑，邀請上市櫃公司與研究機構直接對話，提升臺灣公司治理接軌國際。

在平台經濟方面，集保建立各種公共平台，協助證券商、股務單位法令遵循及內控執行，也協助政府建立「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，促使我國於108年亞太防制洗錢組織第三輪實地相互評鑑中，整體成績獲最佳等級的「一般追蹤」。另也以大數據分析技術，設計互動式「票券市場」及「基金市場」監理系統，提供主管機關即時互動之監理資訊，有效發揮大數據綜效。

在國際化方面，林修銘108年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，同時代表ACG擔任世界集保組織董事會成員，期充分發揮ACG的平台，朝世界舞台邁進。另響應政府新南向政策，108年11月與泰國集保公司及韓國集保公司合作舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家及ACG會員，分享創新多元的股東會服務，提升我國資本市場國際能見度。

在企業社會責任方面，集保持續推動偏鄉教育、關懷弱勢族群，以實際行動落實社會關懷理念，108年得到許多企業社會責任的榮耀，再次獲選天下企業社會責任企業公民獎，TCSA台灣企業永續獎之「報告書白金獎」及「社會共融獎」，並通過衛福部國民健康署健康職場認證標章、教育部體育署運動企業認證標章，成績斐然。

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