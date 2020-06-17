多數人端午節吃粽要求內餡豐富，營養師提醒越美味的粽子往往熱量爆表。台中慈濟醫院營養科主任楊忠偉表示，粽子雖然好吃但仍要節制，慢性病人更要注意，吃粽子除了要慎選食材，烹調方式也要注意，包生米的水煮粽，熱量比拌炒後包半生米蒸煮的粽子低，像是南部蛋黃粽熱量就特高，慢性病人要小心。

粽子的食材與烹煮方式不同，熱量也會有差別。（圖／台中慈濟醫院提供）

張先生發現慢性腎臟病前，最愛包蛋黃與滷肉塊的南部粽，每餐都要吃上1、2顆。生病後，現在碰都不敢碰，錯過端午好失落。營養師楊忠偉指出，慢性病人想開心吃粽過端午，必須挑剔一下。慢性腎臟病友因無法代謝高磷、高蛋白食物，建議不要選五穀雜糧、蛋黃和肉類過多的粽子，改吃白糯米粽或是客家粄粽較好，份量1天1顆最剛好，吃多反而影響腎功能指數控制。

糖尿病朋友要也要注意醣類攝取，楊忠偉說明，糯米支鏈澱粉含量高，升糖指數也越高，容易讓血糖上升。建議糖尿病病友先吃足量青菜，再用全穀雜糧粽取代糯米粽，而且不要添加過多沾醬，1天最多也是1顆粽就好。台灣粽子種類多、口味推陳出新，無論健康與否都不能肆無忌憚大吃。對一般大眾而言，傳統粽平均180克，熱量就高達550大卡，相當於2碗白米飯熱量。建議把粽子當正餐，再搭配時令蔬菜，如夏天盛產的竹筍，不論煮湯、清炒都爽口，這樣開心吃粽，更能吸收身體所需營養。

慢性病人端午吃粽子前，要注意是否合適自己的身體狀況。（圖／台中慈濟醫院提供）

楊忠偉營養師也提醒，粽子多以糯米為主，胃不舒服或消化不良的人，要細嚼慢嚥、酌量或與朋友分食，才能享受粽子美味，又不會造成負擔，而慢性病人更要為自己打造屬於個人的健康粽，才能開心過端午。

(中時電子報)