埔里鎮位於台灣地理中心，擁有豐富的觀光資源，風光明媚，但過去對旅遊品牌經營比較薄弱，因此，埔里鎮公所今年特別舉辦吉祥物意象票選，希望透過小鎮共同參與，凝聚埔里鎮民對於地方旅遊品牌的共識。

埔里鎮長廖志城表示，「旅遊目的地組織」是中央振興觀光旅遊的重要政策之一，埔里鎮有部分區域位於日管處轄區，因此，除了藉由日管處帶動觀光外，也透過吉祥物的角色，讓公所當火車頭，以活潑生動的行銷方式，帶動埔里的觀光旅遊產業向前衝。

埔里鎮公所針對產業振興，首先舉辦吉祥物意象票選，希望透過吉祥物的形象代言與行銷，帶動整體的產業振興。因此，邀請埔里鎮內觀光工廠feeling 18℃巧克力工房、Conas 妮娜巧克力夢想城堡、及紙教堂見學園區的吉祥物，與埔里鎮立幼兒園的孩童，共同見證孕育在地吉祥物的歷程。

吉祥物意象票選預計採用鎮民網路票選、幼兒園至高中則採用實體選票，參與票選的民眾將可獲得抽獎機會，獎項豐富，歡迎鎮民踴躍投票。

廖志城說，埔里鎮吉祥物將透過4個階段產生，第1階段意象票選、第2階段的CIS品牌規畫、第3階段創建實體吉祥物，最後，由埔里吉祥物正式發表與運作，期待經由鎮民全體參與產生的的吉祥物，陪伴埔里的觀光產業與小鎮永續發展。

目前進行第1階段埔里意象票選的選項，包括埔里水、樹王公、台灣之心、埔里青蛙、茭白筍、百香果及蝴蝶。

(中時 )