民進黨今中常會邀請，中華經濟研究院經濟法制研究中心副主任顏慧欣，以「美中對抗情勢及台灣因應之道」為題專案報告。民進黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，相信所有部會也都會緊鑼密鼓地做因應對策、掌握情勢。

總統裁示，面對現在美中關係變化、經濟情勢變化，隨時掌握最新情勢，確實是應該要做的功課。相信所有部會也都會緊鑼密鼓地做因應對策、掌握情勢。也希望在每一個階段，我們的對策都會是最好的對策。

總統說，美國商會在《2020台灣白皮書》中，不僅肯定台灣對於武漢肺炎疫情的有效控制，是世界上最安全的地方之一。這樣的成果更有助於台灣爭取更多跨國企業來台投資佈局的機會，也證明台灣是國際民主陣營在印太地區的可靠夥伴。

總統表示，非常感謝今天顏博士對未來因應策略做了許多建議，包括協助產業加速分散式供應鏈的布局、儘速參與亞太各國「經濟安全互信聯盟」，持續強化自身經濟產業的全球競爭力等，這些都是很好的觀察點與建議。

(中時 )