今年南韓許多男偶像陸續入伍， FTIsland主唱李洪基在去年9月底開始服兵役，近期被拍到深情互動照，被粉絲追問下，居然大方認愛坦承「我女友」，對象甚至也是偶像天團，引起熱議。

近期南韓陸軍原創音樂劇《歸還》更有多名男團成員，包括EXO的XIUMIN、D.O.（都敬秀）、FTIsland主唱李洪基、INFINITE的成烈和前Wanna One的尹智聖等正在服兵役男偶像；軍方釋出他們表演的幕後花絮，其中幾張照片發現李洪基多次含情脈脈地看著都敬秀，讓雙方粉絲看了一頭霧水。

軍方釋出他們表演的幕後花絮，其中幾張照片發現李洪基多次含情脈脈地看著都敬秀，讓雙方粉絲看了一頭霧水。(圖/ 摘自李洪基IG)

粉絲追問李洪基為何這樣深情看著都敬秀，他居然表示「敬秀我女友」。(圖/ 摘自李洪基IG)

日前李洪基趁假期更新IG動態，講到「希望一切可以很穩定，所有人都能夠幸福，大家加油」，但底下卻有許多粉絲對於音樂劇的花絮照不解，好奇問「歐爸，為什麽用充滿愛的感覺看著都敬秀先生？」；沒想到網友提問釣出偶像跳出來回應，李洪基不改幽默形象，霸氣地說「敬秀我女友」。

這段對話讓粉絲全笑翻，還有人紛紛標記其他敬秀控的男偶像，更有網友虧李洪基明明是暗戀，「那麽大方認愛，有經過敬秀同意了嗎？」、「只有我感到不自在嗎？（都敬秀在韓劇《百日的郎君》口頭禪）」。

(中時電子報)