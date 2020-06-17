總獎金台幣100萬的2020 ThreeBond TPGA花蓮挑戰賽，今天在花蓮高爾夫球場進行首回合，3位職業選手黃頎丶王人立與陳傑生同以低於標準桿4桿的68桿，暫時並列領先。

這是TB挑戰巡迴賽首次移師花蓮球場舉辦，這項兩回合36洞的比賽，由ThreeBond 與TPGA主辦，花蓮高爾夫球場協辦，包括107位職業選手及9位業餘選手共116人參加角逐冠軍獎盃與冠軍獎金15萬。

今天花蓮天氣高溫炎熱，幸好有些微風，比昨天練習時稍好，但對選手體力與耐性仍是一大考驗，打完比賽的選手們頻頻喊熱，部分選手並驚呼：「打到最後快虛脫了！」

去年才考上職業球員的陳傑生，今天鐵桿發揮不錯，抓下7隻小鳥，另有1個柏忌與1個「雙柏忌」，他從第10洞出發，前9洞打得不順手，在4桿洞的第12洞果嶺邊切桿處理失誤，花了4桿才打上果嶺，再兩推打

成「雙柏忌」，不過從第15洞的5桿洞抓鳥後，隨後抓下6隻博蒂，包括第3至6洞的連抓4隻博蒂，其中第5洞一記30呎下坡長推桿進洞射鳥成功，最為精采。

出身淡水球場的黃頎今天射下5隻小鳥及1柏忌，他在6個5桿洞抓下5隻博蒂，他表示，今天開球木桿丶鐵桿與推桿都發揮得很平均，尤其是開球都沒有失誤，全都成功打上球道，鐵桿打上果嶺成功率也不錯。

黃頎並說，自己今年行程都被新冠肺炎疫情打亂，原本以中巡與台巡種子球員資格可打多場比賽與亞巡數場比賽，還打算去考日巡賽資格，結果很多比賽不是取消就是延賽，目前只能靜待各巡迴賽復賽通知。

花蓮球場今、明兩天賽事每日提供100元賣店免費餐券給每位參賽選手，雖然台灣近日疫情減緩，不過TPGA台巡賽仍然謹守國家防疫政策、不會大意失守台灣防疫建立的成果；因此TPGA於比賽期間仍採取防疫措施，每日幫參賽選手測量體溫、使用酒精消毒。

(中時 )