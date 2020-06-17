台灣大哥大股東常會倒數16小時，就怕董事長蔡明忠明天股東會「被洗臉」，台灣大哥大火力全開，今日奪得NCC（國家通訊傳播委員會）3.5GHz及28GHz特許執照，並大舉將5G基地台建設計畫從年底2,000台喊上4,000台，說什麼都不能讓大董漏氣，算是搶救蔡明忠成功。

今年是台灣5G元年，5G頻譜競標結束後，誰先開台各自較勁。據了解，在中華電、遠傳相繼取得5G執照後，台灣大急得像熱鍋上的螞蟻，尤其明天是股東常會，若無法在明天前取得5G執照，董事長蔡明忠一定「漏氣」，更讓壓力破表。

除此之外，在遠傳電信總經理井琪喊出「電信雙雄」後，台灣大總經理林之晨頻頻在臉書回嗆，想要扳回一成，但在開台上遠遠落後，坐實「電信雙雄」說法，也讓當時提拔林之晨的蔡明忠很沒面子，都讓台灣大想盡辦法，今日非得拿照。

為了在奪照、開台上超前遠傳，台灣大原本計畫在年底前建設2000座5G基地台，直接加碼到4000台，讓NCC發言人蕭祈宏認為，這是不錯的良性競爭，也看到在各家取得5G頻譜後，展開5G網路建設競賽，認為這有利於台灣更快進入5G時代。

根據各業者公布今年資本支出，台灣大今年資本支出提升到145億元，其中行動網路約110億元，其中5G不高於90億元，約80多億元，高於中華電信的70多億元及遠傳的60多億元。

據了解，中華電信計畫三年以5G網路設備為主的採購金額將達270億元，台灣大則向諾基亞下達5G採購訂單，預計未來3年採購5G金額達137.43億元。

遠傳方面，雖然還沒公布採購金額，但採購金額確定花落愛立信，年底前將會建置超過2,000座5G基站，保守估計五年內將佈建 6,000 座基站。台灣之星規模雖小，但也展現龐大企圖心，今年採購4G及5G相關設備，訂單總金額為12.2億元。

(中時 )