張鈞甯代言汽車。（粘耿豪攝）

張鈞甯代言汽車。（粘耿豪攝）

張鈞甯代言汽車。（粘耿豪攝）

張鈞甯17日以代言人身份出席福特汽車新品發表會，並分享平時駕車習慣，被媒體問喜歡開快車的男人嗎？她聰慧笑答：「我看到一個坑！男人女人都滿好的！」再問喜歡開賽車的男生嗎？她又笑答：「又看到一個坑！今天的道路怎麼有點崎嶇！」媒體最後乾脆丟直球問，去年傳出緋聞卻見光死的邱澤，日前以「工作加油、平安健康」8字祝福她，有什麼話要回送他？她再度高EQ回：「那我就回他8個字：殺青快樂、順心自在！」

張鈞甯在汽車微電影《再見17》影片中，重返17歲高中生模樣，她笑問記者「還可以嗎？你們買單、觀眾就買單」，還喊話：「各位導演們可以來找我演高中生！」至於影片中她開金口唱歌，演唱好友安溥為她量身打造的微電影主題曲，接受主持人黃子佼訪問時，她笑說其實自己開唱前猶豫很多拍，「怕歌聲嚇到別人，但又想讓大家知道我其實是被演員耽誤的歌手！」

她說自己唱歌誠意滿分、豁出去了，重點不在唱得好不好，原本還有特別進錄音室錄唱，後來導演希望有現場感覺，所以還是採用拍攝現場演唱的版本，「我本來就不是歌手，主要是抒發感受力」。對於自己的歌聲，她幽默地說，「我那是故意用情緒隱藏我的歌聲，怕大家以後找我出片、不找我演戲！所以稍微演得把它唱得差一點點，有保留實力！其實我實力無敵！」她還透露之後安溥的演出有考慮找她去演唱這一首歌，「我跟她說，如果不怕觀眾跑掉的話，我就可以去！」

她透露平時很常跟媽媽去唱KTV，兩人可以唱5個小時，「什麼歌都唱，我都唱年代久遠的，媽媽唱得可好，還會在家研究、唱新歌，反覆練習，她唱的歌比我還新！」至於她都唱些什麼歌，她力挺好友：「張懸啊、青峰啊！但我唱張懸的歌她聽到應該會想哭吧！青峰則可能會把我的麥克風壓掉，叫我還是去演戲吧！」

她16日才在臉書Po出在墾丁的照片，與阮經天及當年《我在墾丁＊天氣晴》的幕後工作人員開心重聚，她說，其實她是去墾丁拍攝何潤東製作、執導的《誰在你身邊》殺青戲，剛好遇到13年前拍戲相識的當地朋友，因此臨時傳訊息問阮經天「大家很想你，要不要來聚會」，沒想到他很夠意思，隔天就開車南下，還送給劇組100杯飲料，「更開心的是劇組，每一個人都瘋了，看到他的肌肉都問可以抱嗎？大家開始狂抱他！還有男性工作人員要求公主抱！他好Man，一一滿足大家要求！」

(中時 )