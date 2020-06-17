來自11個國的境外生可第一批返台，國內大學及境外生表示歡迎，但對於陸生不能來，他們建議，應以不同省份來看，來自疫情穩定省份的陸生，讓他們從第二批起入境。同時，境外生權益小組主張，教育部應該全額補助境外生住檢疫旅館的費用。

目前未返台的境外生有2.6萬人（陸生有7600人），大學新招將在9月入學的境外新生則有1.6萬人，也就是有4.2萬個境外生等著入境。其中，108學年應屆畢業生是8199人，但第一批僅開放來自11個疫情低風險國家的學生2238人。教育部表示，境外生入境均要檢疫14天，住檢疫旅館的費用要自己負擔。

國立大學校院協會理事長、清大校長賀陳弘表示，樂見政府以分批的方式讓境外生返台，因為如果一次都進來，大學也無法處理。此外，他建議，大陸很大，應考慮不同省份的狀況，第二批起，讓大陸疫情相對穩定省份的陸生也可返台。

實踐大學校長陳振貴說，原以為最快7月才會讓境外生進來，現在提早啟動，非常好。以實踐大學來說，會立即清點入境學生的數量，並跟21家檢疫旅館簽約，讓他們可順利完成檢疫。此外，學校也會在暑假期間開暑修課程，讓應屆畢業生在7月底前將學分修完，順利取得學位。

境外生權益小組成員阿草表示，相對於之前鎖國，政府這次開放讓11國境外生入境，算是有進步。不過，在2.6萬個無法入境的境外生中，其中有7600個是陸生，陸生占的比例很大。現在大陸疫情主要在北京，其他如江蘇、遼寧、福建、上海及廣東等地，都沒有什麼疫情，應讓這些省份的陸生也可返台。

境外生權益小組主張，境外生來台居住防疫旅館，動輒每日2000元、3000元以上，隔離14天的花費，並非大部分境外學生可以接受，建議教育部應全額補助。

淡江大學一位應屆畢業的陸生說，他現在人在上海，過去一學期只能透過線上學習，效果不好。他在校外租屋，過去半年房租還是要付，但人不在台灣，只好請好朋友代為處理。他居住的上海，沒什麼疫情，他也申請就讀台灣的研究所，因此希望台灣政府趕快開放讓他可以返台繼續下階段的人生。

(中時 )