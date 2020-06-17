在亞洲，因為像大陸和韓國這樣的幾個國家最近發生的新冠肺炎病例數量有所增加，使人們憂心會不會像第一波那樣對經濟造成破壞。但摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家表示，在亞洲的第二波疫情，不會造成經濟上的傷害。

近幾個月來，隨著越來越多的國家放寬為遏制冠狀病毒爆發而施加的限制，人們越來越擔心第二波感染會再次使全球經濟脫軌。第一輪封鎖措施使許多經濟活動停滯不前，使全球經濟陷入衰退。

但同時也是摩根士丹利（Morgan Stanley）董事總經理的德義·譚（Deyi Tan）表示，如果再掀起波瀾，隨著決策者學會處理此類情況，這將更易於管理。

譚在周三告訴CNBC的「Squawk Box Asia」說：「我們的基本情況沒有雙重跌幅，我們確實承認，隨著經濟的重新開放，每天會有新的案件上升。」「兩次探底」指經濟在經歷一段時期的下降後開始回升，但隨後又再次走弱的情況。因此，在當前時間點上，我們預計第二波浪潮不會真正導致全球經濟或亞洲經濟出現兩次下滑。

她指出，自4月下旬以來，一些亞洲經濟體（如韓國、台灣和香港）已開始放寬限制。從那以後，有些報告說每日新病例增加了，她補充說：「但是從更大的角度來看，與我們以前看到的相比，這種趨勢仍然相對可控。」

譚說：「因此，在目前時間點上，我們預計第二波不會真正導致全球經濟或亞洲經濟出現兩次下滑。」

在亞洲，大陸首都北京上週報告了其在50天內第一個國內傳播的新冠肺炎。在韓國，首都首爾近期也有新的感染爆發。

摩根士丹利（Morgan Stanley）包括譚（Tan）在內的經濟學家的報告顯示，儘管疫情復燃，但除日本外的亞洲預計將比其他地區恢復得更快，而大陸將領先於其他地區。

「這樣做是因為，在大陸、台灣、韓國和香港等經濟體中，更有效的機構反應使C新冠肺炎早些時候得到了控制，在某些情況下甚至不需要採取封鎖措施。」該報告於週日發布。

經濟學家寫道，整個亞洲（不包括日本）預計將在2020年小幅增長0.1％，然後在明年加速增長8.5％。

(中時電子報)