張鈞甯近期為戲剪掉招牌長髮，頂著俐落「男生頭」的張鈞甯，舉手投足依舊俏麗，張鈞甯的短髮造型曝光後，她也恢復以往樂於分享大小事的風格，張鈞甯就曬出現身墾丁照，而她身邊還驚見好久不見的男神阮經天。

張鈞甯進期在墾丁拍新戲《誰在你身邊》，她也在網上曬照，並寫下：「我在墾丁天氣晴」，只見37歲張鈞甯美肌白到發光、氣色極佳，頂著短髮的張鈞甯依舊不影響她的氣質美。

張鈞甯曬照驚見好久不見的男神阮經天。（圖／取材自張鈞甯Ning Chang臉書）

照片還驚見好久不見的男神阮經天，張鈞甯、阮經天難得同框，重現13年前偶像劇《我在墾丁*天氣晴》，張鈞甯曬照還釣出阮經天拿《我在墾丁*天氣晴》的角色留言「“雨不停”還有在寫小說嗎？阿南已經很多年沒有畫插畫了，最近學做菜，下次煮桌飯請妳」。

事後張鈞甯也現身回覆：「嘻嘻，最近學當大胃王，這次你請了一百杯飲料，那下次就是一百盤菜囉」，兩人對話也讓網友湧現滿滿回憶，紛紛直呼好懷念。

(中時電子報)