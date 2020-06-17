經歷快百天的停機，英超聯賽將在台灣時間明天凌晨重燃戰火，00：55先由阿斯頓維拉主場對決雪菲爾聯隊，接著03：10更有曼城vs.兵工廠的精采好戲，也是曼城教頭瓜狄歐拉（Pep Guardiola）與槍手教頭阿特塔（Mikel Arteta）的師徒對決。台灣地區將由《ELEVEN SPORTS》送上英超精彩直播。

阿特塔上季擔任瓜帥助教，也是曼城衛冕成功的功臣之一，本季中臨危受命接掌槍手兵符，結果戰績還沒有明顯起色，排名第9，英超已因新冠疫情而停賽，阿特塔甚至還確診新冠。所幸這位西班牙籍教頭已經痊癒，在打入前4可能性不高的情況下，希望至少能以前6作收。

瓜帥方面，在剩下10輪落後利物浦25分的情況下，3連霸已經是不可能的任務，但若復賽首戰能夠取勝兵工廠，至少利物浦無法在台灣時間22日凌晨對艾佛頓就提前封王。在拖延紅軍登基的時間上，曼城還能抵抗到最後一刻。

(中時 )