勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（17）日舉辦「疫情下的人力資源調派新思維」論壇，透析疫情下限制人員移動所衍生之稅務議題與對應解決方式。

勤業眾信建議，面對疫情除了須評估是否產生常設機構風險外，在有限人力資源的情況下，企業應重新思考人力安排，並可嘗試利用科技化方式將稅務營運、會計出納或稅務申報等工作統整及外包，以降低企業稅務風險。

勤業眾信稅務部會計師徐有德指出，因疫情導致人流移動受限，對於有員工在他地工作之企業而言，可能造成常設機構（PE）、實質管理處所改變，對於員工而言，可能衍生跨境工作在兩地之稅務議題等。

OECD於3日發布報告指出，疫情的影響是暫時性且不可抗力的，因企業對於員工的居所沒有可支配性，若員工遠距辦公並不會構成固定營業場所。無獨有偶，OECD也不認為一個公司之實質管理處所，會因為暫時性的疫情影響改變。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理胡雅如表示，針對個人所得稅議題的部分，OECD表示若該個人之母國與實際工作所在國之間有簽署租稅協定，於此暫時性情況下，應可避免個人成為實際工作所在國之稅務居民。

不過，徐有德提醒，OECD身為租稅協定框架制定及規則解釋之國際性機構，其發布之報告不會直接適用於任一國家之稅法。在兩國間沒有簽署租稅協定時，仍要回歸各國國內稅法規定，因而可能有不同的稅務後果。

另外，倘若疫情延燒加速了企業調整各國子公司或分公司之功能調整及人員重新配置，同時也須思考現有移轉訂價政策之利潤分配合理性。

徐有德認為，針對疫情各國政府皆公布不同法令，如依現行台灣防疫條例相關法令規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。

此外，台灣及美國也延長了今年所得稅申報期限，有其他國家暫時免除薪資扣繳規定。倘若個人於國外工作，也需留意該國因應疫情產生之特殊納稅規定。

(工商 )