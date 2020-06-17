（屈臣氏將於6月底攜手Uber Eats搶進外送市場，Watsons Pay功能再擴大，無論自用送禮購物輕鬆一指搞定。圖／屈臣氏）

後疫情時代，因應消費習性改變，藥妝龍頭屈臣氏17日宣佈，6月底攜手外送龍頭Uber Eats推出全新外送服務，選定美妝、保養、生活個人用品等，不用出門馬上送到家；此外，屈臣氏APP既有的線上訂、門市取貨服務，則自即日起提供「快速取貨」服務，下訂單後最快2小時內到店取貨。

屈臣氏表示，為強化Watsons Pay行動支付及電子錢包功能，消費者於屈臣氏APP綁定信用卡，或開通屈臣氏電子錢包儲值，即可於實體門市或網路商店進行消費支付，使結帳更省時便利；「電子禮物卡」功能則滿足會員的送禮需求，提供更多元便利的行動購物服務。

消費者於屈臣氏網路商店或APP購物，通常約1至3天可至門市取貨，即日起有超過400家門市支援「快速取貨」服務，下訂單後最快2小時即可前往門市取貨。

屈臣氏APP至今下載人次破290萬，今年屈臣氏數位布局再升級，於APP推出「電子儲值卡」及「電子禮物卡」功能，為寵i會員提供更方便貼心的服務。寵i會員可於屈臣氏APP啟用「電子儲值卡」功能，至屈臣氏實體門市或直接於APP內就可儲值，以後結帳不用在櫃檯手忙腳亂找錢包，只要輕輕一嗶馬上結帳完成。目前全台總店數已超過580家，會員人數超過550萬人，提供超過25,000項商品，每月服務顧客超過700萬人次。

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