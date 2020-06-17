國票金控董事會決議調整股票股利配股率及現金股息配息率，由原每千股配發17股，調整為17.05990028股，及每股配發現金0.65元調整為0.65229029元。

國票金控表示，原通過發放的股東現金股利共1,851,241,987元、每股0.65元，及股票股利484,170,990元、每千股配發17股。這次董事會通過變更，現金股利總金額不變，但每股配發調整為0.65229029元。股票股利總額也未改變，但調整後配股率為每千股配發17.05990028股。

國票金控指出，股利配發變更原因，主要因截至2020年6月17日止，公司流通在外股數2,838,064,596股計算，扣除庫藏股10,000,000股，並考量股東權益計算，調整股東配發率至小數點第八位（小數點第九位以下不計），因此進行股票股利配股率、現金股利配息率變更。

(工商 )