（成霖企業的水龍頭產品。圖／成霖提供）

強強聯手！台灣水龍頭領導廠商成霖企業（9934）17日董事會通過與台商上櫃公司、英屬開曼群島商泰金投資控股公司（6629）首宗海外合資案，雙方將在泰金旗下泰國春武里府，共同投資2,800萬美元，聯手打造五金龍頭生產基地，預計2021年起出貨。

上述合資案，成霖股權占比51％；泰金股權占比49％，合資廠預計2021年起出貨，實現成霖拓展海外生產基地（China+1）的策略發展。

成霖表示，該投資案是透過認購泰金（Thai Kin）公司旗下既有泰國子公司Paokin公司51％的股份，投資上限為1,476.8萬美元或等值泰銖。

成霖17日董事會通過上述海外合資案，成霖布局全球化製造，並將五金龍頭核心製程統一整合後，導入合資公司生產，預計自2021年起，新的泰國合資公司將可以自主出貨。

泰金為全球家飾鑄件大廠，為五金衛浴配件領導製造商，在泰國生產並銷售全球，透過與成霖的合資合作，跨界進入水龍頭的製造與生產。

上述合資公司將結合成霖在水龍頭產業的經驗及泰金在衛浴配件優異的營運能力，使成霖與泰金在業務拓展上，有更高的靈活度，對客戶提供全面性衛浴產品及服務，深耕全球市場，其綜效可期。

(工商 )