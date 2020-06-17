黃豪平近日主持網路節目《漂亮小姐姐》，來到內湖高中，找到一位PTT表特版熱搜正妹裘斯淇，她不僅擁有黃金比例九頭身，還擁有逆天長腿、白皙肌膚，高冷氣質直逼大陸女演員關曉彤。黃豪平一看到裘斯淇就驚呼：「身材比例也太好了吧！」

黃豪平為証實網路的修圖謠言，特地拿出一把尺，為裘斯淇量臉長，約莫19公分，證明身高175公分的裘斯淇果真是黃金比例九頭身，破除鄉民流言。黃豪平為滿足廣大網民心願，特別準備了1000元約會基金，由表特女神裘斯淇安排一場夢幻約會行程，兩人一同享用小熊泡湯火鍋，意外發現她是個嗜辣如命的人，吃火鍋只沾辣椒跟辣椒粉，場面火辣辣，不禁為兩人約會增添一分親密感。

黃豪平（左）與裘斯淇開心同框。（風雅國際娛樂提供）

裘斯淇分享自己心目中的約會，希望男生會為自己做貼心的舉動，例如在吃東西時會準備髮圈，讓她吃東西可以不用擔心頭髮會沾到食物，或是會注意冷氣出風口，不讓她受涼等等小細節。她也坦言突然爆紅很不習慣，常會被盜用照片，開無數個假帳號，也常有一些騷擾訊息，或是照片出現在色情網站、交友平台上，讓她感到很莫名。

(中時 )