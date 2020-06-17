621嘉義市日環食最好看 雲端發票可兌換樂檸漢堡餐券 17:072020/06/17 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市政府推出雲端發票兌換樂檸漢堡餐券活動。（嘉義市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 621嘉義市日環食最好看，市政府推出雲端發票兌換樂檸漢堡餐券活動。（嘉義市政府提供） 「全世界最大的金戒指」6月21日將在嘉義登場，嘉義市政府在北香湖公園舉辦觀賞日環食活動，市府財政稅務局舉辦捐109年5、6月雲端發票15張兌換1張樂檸餐券的活動，共有600張餐券供兌換，希望募集到9000張雲端發票全數捐贈給社褔團體。 市府財稅局表示，距離活動還有5天，如果想兌換餐券卻沒有手機條碼，現在下載「統一發票兌獎APP」，即日起儲存雲端發票還來得及參加兌換活動，詳情請上該局網站或電洽（05）2224371＃170、＃171、＃172。 (中時 ) #發票 #活動 #雲端 #餐券 #市府 也許您會感興趣 生活熱門新聞 振興三倍券可繳2種帳單 網驚：這也能振興？ - 生活 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 葉匡時搭高鐵回台北吐一句話 網看哭了 - 生活 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 連4天飆今年最高溫 氣象局曝變天時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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