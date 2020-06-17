621嘉義市日環食最好看，市政府推出雲端發票兌換樂檸漢堡餐券活動。（嘉義市政府提供）

「全世界最大的金戒指」6月21日將在嘉義登場，嘉義市政府在北香湖公園舉辦觀賞日環食活動，市府財政稅務局舉辦捐109年5、6月雲端發票15張兌換1張樂檸餐券的活動，共有600張餐券供兌換，希望募集到9000張雲端發票全數捐贈給社褔團體。

市府財稅局表示，距離活動還有5天，如果想兌換餐券卻沒有手機條碼，現在下載「統一發票兌獎APP」，即日起儲存雲端發票還來得及參加兌換活動，詳情請上該局網站或電洽（05）2224371＃170、＃171、＃172。

(中時 )