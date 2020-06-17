日本石垣市擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」，引發主權爭議。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，一旦日本通過該議案，有中常委建議，號召全國各地年輕朋友，由黨主席江啟臣一同出海，到釣魚台附近海域宣示主權。

日本沖繩縣石垣市議會9日提出將釣魚台列嶼地籍由「登野城」改為「登野城尖閣」議案，預計在22日表決，由於市議會執政黨佔多數席次，預料可通過。

國民黨中央與立法院黨團連日來，接連砲轟蔡政府對日本卑躬屈膝，遇到日本就從「辣台妹」變成「軟骨妹」、「俗辣妹」，除譴責民進黨官員默不作聲外，也要求蔡英文總統與各政黨領袖一同登島護主權。

國民黨中常委林杏兒、周孟蓉下午在中常會提案，建議黨主席江啟臣率黨籍民代登島、黨中央結合執政縣市喚起國人對民進黨親日的民怨及仇日情緒等。

文傳會主委王育敏下午轉述中常會表示，一旦日本通過釣魚台更名議案，有中常委建議號召全國各地年輕朋友，由江啟臣一同出海，到附近海域宣示釣魚台是中華民國的領土。

王育敏重申，國民黨立場清楚，就是捍衛中華民國領土，主權一寸都不能讓，立院黨團與黨中央都召開記者會，也在網路上呈述立場，希望日本石垣市在6月22日不要通過議案，確保對於釣魚台領土完整性。

(中時 )