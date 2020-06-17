陳姓男子向警方交出作案手槍。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

陳姓男子不滿蔡姓情敵搶走女友，16日凌晨零時30分兩人相約在安平區觀夕平台的安港路談判，一下車就朝對方座車輪胎開槍，蔡男驚嚇開車逃逸，在民權路與安北路口撞入菜園，全案曝光，陳男在警方追緝下，17日下午1時許攜槍投案。

27歲陳姓男子在北門區擔任漁工，最近因債務問題，對外佯稱與女友分手，以免女友惹債上身，不料25歲蔡男聞訊卻趁虛而入，不斷追陳男女友，並鼓吹她到市區一家酒店上班陪酒，以償還債務。

陳男心生不滿，向蔡男嗆聲，雙方16日凌晨零時許在觀夕平台談判。陳男共找來6車11人，蔡男一方約4車數人，準備在當地決鬥。

蔡男單獨駕駛一台座車，他還沒下車，就看到陳男拔槍對他的座車輪胎開1槍，驚嚇之餘，隨即狂踩油門就跑，並在安北路與民權路口，失控撞上路邊菜園，車頭全毀，經過民眾報案，警方到場調查，溯源追出這起槍擊案。

警方在現場發現1顆彈殼，得知陳男綽號「蕭再」，並通知其親友轉告他出面，他心知逃不過追捕，17日下午與一群朋友一同投案。

陳男攜槍投案，稱已與女友復合，且視為未婚妻，提起蔡男趁機追女友的行為，仍感到無法釋懷。

(中時 )