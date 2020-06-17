台北地院裁准羈押「少龍」徐浩城。（黃捷攝）

自稱中華中正黨榮譽主席的「少龍」徐浩城，被控詐騙信徒逾千萬元，更涉嫌強制猥褻女信徒得逞。徐男16日遭檢方聲請羈押禁見，台北地院審理時，徐男疑為求交保，當庭承認「不舉」，強調不可能性侵，但法官仍認為有他罪嫌重大，有勾串、反覆實施之虞，裁准收押禁見。

據悉，北院開羈押庭時，徐男稱自己罹患心臟病、高血壓，且需定期洗腎，不能被羈押在看守所，且女信徒稱遭性侵，時間點是在2、3年前，只有單一指述，沒有其他證據，何況他有「不舉」問題，根本不可能性侵，反指女信徒「假指控」。

但法官認為，徐男信徒眾多，道場遍佈全國，長期灌輸「仙女班」服從觀念，特意統一安排工作地點，斷絕被害人與外界聯繫，對信徒有相當程度支配力，顯有可能施壓被害人，使被害人作不實陳述。

此外，看守所可進行洗腎治療，情況緊急時也可戒護送醫，另心臟病、高血壓2個月回診拿藥即可，沒必要保外就醫，因此裁准羈押。

檢警調查，徐男成立「華興靈修中心」，自1991年至2001年間在台北、台中、高雄等地開設道場，自稱「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」，要求信徒以「僕人」自居，並誆騙信徒地球將在2012年毀滅，要籌錢買太空梭逃難，且世界末日錢沒用處，要捐獻給道主，才能赴靈性世界，總共詐騙數千萬元。

徐嫌並成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒，由59歲祕書李美華管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」作為仙女規範，要求仙女們臣服、終生獻身道主，已知至少3名女子在2016年遭徐男猥褻。

檢警16日兵分4路至台北道場、徐男住處及公司搜索，將他拘提，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等證物。因徐男否認犯罪，檢察官複訊後認為全案還有共犯，徐男有勾串之虞，且不止一次強制猥褻女信徒，可能反覆實施，故聲請羈押禁見。

(中時 )