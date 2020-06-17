吳聖宇指出，這兩天台灣剛好在太平洋高壓下方，高壓下沉加上太陽直射導致極端高溫出現。（摘自吳聖宇臉書）

天氣熱到快要融化！氣象局今（17）發布高溫警訊，午後全台多地氣溫飆升，台北測出攝氏37.6度，而花蓮富源測站更飆出攝氏38.5度高溫。天氣風險氣象分析師吳聖宇指出，這兩天台灣剛好在太平洋高壓下方，空氣非常乾，讓雲層無法發展，高壓下沉加上太陽直射導致極端高溫出現，這幾天民眾在戶外活動最好多喝水，並做好防曬。

氣象局下午發布高溫警訊，表示受到太平洋高壓影響，全台各地天氣呈現高溫炎熱，對花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強；臺東縣縱谷，新北市盆地，基隆市地區，南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

根據氣象局今日（17）各縣市高溫測站資料，最高溫落在花蓮富源，中午飆出攝氏38.5度高溫，台北測站下午2時也測到37.6度高溫，另外宜蘭土場也有測出36.6度高溫。

吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」粉專指出，台灣這兩天幾乎正好在500百帕太平洋高壓中心的下方，根據上午8時的探空圖顯示空氣非常乾燥，雲層發展不起來，陽光直射再加上高壓下沉增溫作用特別明顯，台北、花蓮這2天連續飆高溫的情況明後天仍可能持續。預估要等到周末高壓稍退，雲層增多之後，溫度才會有下降的可能性，提醒大家要特別注意，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

(中時電子報)