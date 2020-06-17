前國安會秘書長蘇起今天在一場新書座談會上評價台灣4位民選總統的外交成績：李登輝虎頭蛇尾，陳水扁一事無成，馬英九贏了外部輸了內部，蔡英文透過宣傳將外部事務在國內發揮最大效果。

蘇起認為，李登輝總統前半段做得很好，那時候也是台灣的黃金時期，可是在1996年之後卻越來越糟，李登輝搖身一變成了民主國家的獨裁者，「戒急用忍」說做就做，「兩國論」說公布就公佈，這就是為所欲為，李任內也埋下台灣社會分裂的種子與對外關係惡化。

蘇起說，陳水扁同時得罪了大陸跟美國，AIT主席莫健曾經透露自己跟陳水扁見過三次面，第一次莫健說什麼陳水扁都聽，第二次只聽了一半，第三次就完全沒在聽莫健講話，陳水扁的對外關係可以說是一事無成。

蘇起指出，馬英九則是同時教好大陸跟美國，外交成績非常好，馬習會、對美軍購、觀察員身份參與WHA、簽訂ECFA，馬的問題出在沒有把外面的成績在內部轉換，沒有讓老百姓了解這些事對台灣好，最後一句「買辦關係」就被扭轉了，很可惜贏了外部輸了內部。

蘇起進一步指出，蔡英文與美國交好跟大陸交惡，但是厲害的地方在於能夠將美國對台灣的「口惠實不至」發揮到極致，透過宣傳在國內達到最大效果，事實上很多事都是馬英九之前就做過了。

蘇起說，以前常講兩岸要雙贏，但是現在習近平跟蔡英文絕對不可能雙贏，不論最後是誰贏了，台灣都輸了，因為台灣沒辦法決定自己的前途。

(中時 )