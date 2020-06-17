疫情趨緩高雄房市表現熱絡，來客、成交數節節攀升，南部建商京城(2524)指出，疫情間看屋人數的確有變少，但是5月開始，來客十分踴躍，個案去化速度很快，第3季將推出總銷30億元位在愛河第一排的「京梧桐」豪宅案，計劃將在第3季推出，每坪開價55~65萬元，此案為地上29樓、地下5層的建築，共有39戶，2021年下半年動工，2024年完工貢獻營運。

京城建設高雄愛河旁第一排「京梧桐」豪宅案總體規劃由國際獲獎120餘座的建築大師羅耕甫主導，以「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的永續建築設計理念規劃，獲得第17屆威尼斯建築雙年平行展ECC(European Cultural Centre，ECC)邀約，原本預定5月23日到11月29日在義大利威尼斯展出建築設計概念，因為受到新冠肺炎疫情影響，該展出時間延後到2021年5月22日到11月21日。羅耕甫也將受邀2021年8月前往威尼斯進行建築設計理念發表演說與參加論壇。

京城建設董事長蔡天贊對於羅耕甫在環境永續性及建築總體規劃設計上相當認同，蔡天贊表示，京城建築理念是領創城市名宅，建築無限生活，更樂意看到羅耕甫將「京梧桐」建案拿去參加國際建築競賽，讓京城集團建案能揚名國際。

京城建設「京梧桐」建案融入了第17屆威尼斯建築雙年平行展「TIME/SPACE/EXISTENCE時間/空間/存在」的建築設計理念，未來也將由羅耕甫送往參加國際建築獎項評選。

威尼斯建築雙年展素有「建築界奧斯卡」之稱，由歐洲文化中心舉辦第17屆威尼斯建築雙年展的官方平行展，受邀參展的國際知名獨立建築師包括2018年普立茲克建築獎印度建築師Balkrishna Doshi(巴克里希納.多西)、2019年普立茲克建築獎日本建築師磯崎新(Isozaki Arata)，還有獲得2016年簡．德魯獎(Jane Drew Prize)的法國女性建築師Odile Decq(奧迪勒.德克)，以及丹麥建築師Bjarke Ingels(比亞克.英厄爾斯)、西班牙建築師Ricardo Bofill(里卡多.波菲爾.列維)及Snohetta(斯諾赫塔建築事務所)等等。

受邀參展的羅耕甫表示，他將在ECC上，把建築設計概念拿到國際上，讓世界見證華人的建築實力。

(時報資訊)