爭取連任的美國總統川普近期選情陷入困境,不僅民調落後於對手民主黨總統候選人拜登一段距離,前任國安顧問波頓又宣稱將在新書中揭露讓川普足以遭受彈劾的罪行,但沒想到現今連川普家族成員都要捅他一刀!外媒指出,川普的姪女瑪莉‧川普原來是就是提供《紐約時報》先前報導他逃漏稅的內線,她也即將出書揭露有關總統「悲慘且淫穢」的內幕,包括更多逃稅細節。

據「野獸日報」指出,現齡55歲的瑪麗(Mary Trump)是川普已故哥哥的女兒。她將在7月由西蒙與舒斯特出版社出版的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man),由於出版日期剛好在共和黨大會前,屆時川普將接受共和黨提名,格外引人注目。

與瑪麗熟悉的人士透露,她揭露當時如何扮演關鍵角色,替《紐約時報》提供有關川普財務方面的資料,「揭穿川普聲稱財富都是白手起家累積而成的說法,並揭露充斥逃稅手段的企業帝國」,紐時也因這篇報導贏得2019年普立茲獎。

該書亞馬遜的簡介中也指出,作者她解釋了整個川普家族經歷了那些特殊事件,才得以創造出現在佔據白宮的危險男人,這些事件包括父親老弗雷德(Fred Trump)與兩的大兒子─小弗雷德(Fred Trump Jr.)與唐納之間「詭異且不良」的關係。

雖然出版社並未多透露該書其他內容,但「野獸日報」得知,這本新書也將揭露川普家族分遺產的醜陋內幕。報導指出,瑪莉長期以來一直與大眾目光保持距離,但偶爾卻因川普的父親老弗雷德的遺屬引發家庭糾紛才露面,瑪麗甚至還在書中控訴,川普在關鍵時刻忽略自己父親酗酒成癮,一定程度上促使了自己父親的死亡。而瑪莉的父親、川普的哥哥小弗雷德原本是主要財產繼承人,卻也因酗酒引起心臟病發而去世。

