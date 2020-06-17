全球陸續解封，市場投資氣氛轉好，6月以來外資回補台股新台幣789億元，台灣加權指數近一個月上漲6.44％，台股基金表現更是突出，在一般型基金裡，有21檔打敗大盤，績效表現第一名的基金甚至有逾11％的漲幅。由於疫情持續干擾，在震盪環境下，想要獲得超額報酬的投資人，建議選擇台股基金，藉由專業選股掌握獲利契機。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，先前美股創下新高，近期則因擔憂疫情二次爆發而轉趨震盪整理，台股連帶受到影響，不過市場流動性充沛，未來第二隻腳出現的機率偏低。

短期內Work From Home等相關產業，如筆電及平板的需求依舊樂觀；各國陸續解封後的消費預期可望帶動腳踏車及鞋子等需求回穩；科技股方面，長線持續看好半導體、5G、雲端運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化等趨勢；惟潛在超訂訂單疑慮與中美貿易風險升高仍須留意觀察。

(工商 )