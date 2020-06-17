中美兩國因新冠病毒、華為、《港版國安法》發生摩擦之際，德國1份接任歐盟輪值主席國的計畫顯示，德國準備推動歐盟對華強硬政策。專家認為，中美歐之間的關係正變得越來越複雜。

德新社16日報導，德國將推動歐盟採取更強硬的對華政策。德國7月1日將接任歐盟輪值主席國，該國制定的1份任期內計畫草案顯示，德國希望加強對「互惠」的要求，並重新強調「以價值觀為導向」的歐盟對華政策。

這份文件草案共24頁，與2020年3月擬定的草案相比，增加了一些內容。透披露，新增內容稱：「我們希望發展與中國的合作，並努力在所有政策領域實現更多互惠。」之所以提及「互惠」，是因為德國企業先前抱怨，它們在中國的市場准入，不及中國企業在德國的市場准入。

該草案內容顯示，「在歐盟之外，美國是我們最親密的外交和安全政策夥伴。」草案還稱，「歐盟各機構和成員的對華政策應該是統一和平衡的，以歐盟長期共同利益和價值觀為導向。」在3月的前版草案中，並未提及「價值觀」一詞。有分析認為，現在重新加入這種說法，可能意味著歐盟對華政策將更加強調民主、人權和香港的自治等問題。

德國新聞電視臺16日認為，德國在歐美外長視訊會議前披露更強硬的歐盟對華政策，其中一個原因可能是為了向美國示好，以挽救不斷分裂的跨大西洋關係。

6月15日，剛剛結束的歐美27 +1國外長級別視訊會議證明，布魯塞爾和華盛頓之間存在許多分歧。

俄羅斯衛星通訊社16日稱，會議暴露中布魯塞爾非常希望從華盛頓理解雙方在下列問題上的矛盾。例如，歐盟對美國退出世衛組織感到遺憾；對美國在巴以衝突中單方面支持以色列感到不滿；對美國對土耳其在地中海東部的行動無動於衷表示關切，包括對未經許可的油井鑽探。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在外長視訊會議後發布聲明，希望歐盟與美國能建立「雙邊對話」，以應對中國的挑戰。不過，美方未在會後聲明中回應。目前尚不清楚華盛頓是否會接受博雷利的建議，與歐盟希望在合作、競爭與對抗之間尋求微妙的平衡不同，美國對北京堅持採取強硬態度。

德國柏林中國問題學者夫羅里揚（Florian Lupe）則認為，德國及歐盟當前並不會放棄跨大西洋關係，仍把美國作為最重要夥伴。但中國的重要性也在不斷升高，美國無法讓德國及歐盟放棄中國。中美歐之間的關係正變得越來越複雜。

(中時 )