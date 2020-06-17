新冠肺炎肆虐全球，雖台灣目前撐住了防線，然其他國家的情況仍相當嚴峻，近日大陸北京出現新一輪確診潮，全市進入「二級響應」，影視業受到強大衝擊，大陸被推測可能有至少有3分之1的電影院會倒閉，而有消息傳出連「星爺」周星馳也不敵疫情，抵押山頂42億「超級豪宅」，求資金周轉渡難關。

即便低調也難掩身家億萬的周星馳，傳出拿新冠肺炎沒轍，綜合港媒報導，星爺2004年與菱電物業合作，以約台幣12億購入山頂區「比天高」地皮，並申請重建成4幢獨立房產，此地點可將維多利亞港無敵海景、香港夜景盡收眼底，是連關之琳都想購買、但無奈房價實在太貴的超級豪宅，而其中三間已於2011年前高價售出，周星馳自留了1幢，傳曾有人出價港幣11億(約台幣42億)購買，然星爺始終沒答應割愛。

周星馳實際曾於2011年拿這幢超級豪宅抵押貸款，然8年後又將其贖回，足見他相當喜愛此房產，然如今卻傳出他再度將這幢豪宅抵押給了有美國國家銀行背景的摩根大通銀行，由星爺的姊姊周文姬代為簽屬文件，加上他去年推出的賀歲片《新喜劇之王》票房不如預期，如今又爆疫情，可能阻礙未來拍片計畫，因此忍痛動用超級豪宅貸款套現，求取能立即靈活運用的資金以周轉，然這項傳聞目前未獲周星馳方面回應。

(中時電子報)