近期美國籠罩在新冠肺炎二次疫情爆發陰霾下，道瓊指數甚至在上周四(11日)創下單日狂瀉1800點的紀錄，然而，美國聯準會(Fed)本周一(15日)宣布，將更廣泛的購入個別公司債支撐市場流動性，美股當日由黑翻紅，周二也持續漲勢，收漲526點。然而，Fed從3月底宣布無上限量化寬鬆(QE)，的確讓整體投資市場觸底反彈，但這次行動卻與3月底的行動在本質上，有著不同之處。

Fed在3月23日宣布，與美國財政部合作成立設立特殊目的工具(SPV)，將購入美國公債以及機構抵押擔保證券(MBS)，啟動初級市場企業信貸融資工具(PMCCF)次級市場企業信貸融資工具(SMCCP)，替Fed不能購入ETF與公司債解套，加上先前公布的商業票據融資機制(CPFF)，讓Fed能直接向銀行與企業購入商業票據，提供機構短期資金維持流動性，進而支撐市場。

這些資產也會被納入Fed的資產負債表，這也讓Fed經歷了2008年金融危機後，擴表速度最快的時期，在5月下旬正式突破7兆美元，而且將繼續以該速率增長。

《華爾街日報》近期報導，Fed的資料Fed的資料卻顯示，Fed其實沒有買進任何的公司債，也就是說，目前支撐債市動能的，大多是來自市場的資金，Fed造市大獲成功。但一些債券經理、銀行高層當時表示，他們仍不願意購入這些公司債，主要還是就業數據仍呈現疲軟，以及對該計畫的反感。

截至5 月 26 日當周，Fed購入的公司債 ETF 總額29.8 億美元，但這與Fed所啟動的7500 億美公元司債僅占一小部分。

據《Barron's》報導，Fed宣布購入個別公司債的消息，無疑是讓市場走出二次疫情可能引爆的恐慌之中，規模也不同於3月底宣布購入公司債的計畫。deVere Group 首席執行長兼創辦人Nigel Green則是對此表示讚賞，分析報告指出，許多投資人都已經提前在投資市場布局，就等貸Fed發出火箭推升動能，只要是被Fed選中的企業，成長不只是幾季，而是好幾年。

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek認為，Fed購買個別公司債的行動還有想像空間，因為這行動等於是傾全力支撐風險資產價格，雖然讓企業破產的風險下降，但經濟基本面仍脆弱，預料未來債券違約率會明顯走高10%，這使得Fed救市行動會持續並擴大下去。

(中時電子報)