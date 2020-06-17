藝人隋棠正在屏東縣擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，日前她在臉書提及1名女孩長年遭叔姪帶至工寮侵犯，日後屏縣府教育澄清，「應為猥褻且並非數次」，引來網友撻伐，縣府事後再度發文滅火，強調措詞不當，已要求立刻修正。

屏縣府一早針對此事發稿指出，學校在得知此個案後，第一時間已進行社政通報及校安通報，社工及警政已立即介入處理，同時間亦啟動輔導等網絡協力。

並強調，孩子不幸遭受此事件，陪伴及保護孩子積極措施方為適當之作為，未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾誤解。

此文一出，隨即引來網友不滿，留言痛批「猥褻也算侵害」、「這種新聞根本是在玩文字遊戲」。

屏縣府見狀，下午緊急發出新聞稿澄清，強調新聞稿內容措辭不當，引發社會討論，屏東縣長潘孟安立即指示要求縣府局處，立即檢討，並做出下列4點指示：1、保護兒童是屏東縣政府教育最高原則。2、針對教育處新聞稿措詞不當，要求立刻修正。3、要求教育處一天內簽出檢討報告。4、請社會處、教育處務必做好個案保護及輔導，並由警政單位介入調查偵辦。

(中時 )