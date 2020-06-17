民眾黨呼籲港澳條例儘速排入臨時會，民眾黨立委蔡壁如批民進黨，「口號鍵盤震天響」；民進黨今表示，政府部門正依照《港澳條例》18條，妥善規劃香港人道援助計劃。
民進黨今指出，台灣和香港同樣都在面對中國壓迫的前線，民進黨不僅會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，更不會讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。
民進黨表示，黨已經展開的工作，包括政府部門正依照《港澳條例》18條，妥善規劃香港人道援助計劃、 民進黨成立「香港情勢因應小組」及民進黨團推動立法院共同聲明，嚴厲譴責陸方違反「港人治港」承諾。
蔡壁如今臉書發文指出，6月16日是香港200萬＋1人反送中大遊行一週年，中國人大常委會也預計針對港版國安法具體立法展開討論，對於想移民來台的港人必須面臨困境，她提及台北市政府去年開設電話單一窗口，截至去年底已接到超過4000通詢問電話，呼籲「民進黨不要擋」、「挺香港護民主就請盡速將港澳條例排入臨時會」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。