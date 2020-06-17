民眾黨呼籲港澳條例儘速排入臨時會，民眾黨立委蔡壁如批民進黨，「口號鍵盤震天響」；民進黨今表示，政府部門正依照《港澳條例》18條，妥善規劃香港人道援助計劃。

民進黨今指出，台灣和香港同樣都在面對中國壓迫的前線，民進黨不僅會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，更不會讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。

民進黨表示，黨已經展開的工作，包括政府部門正依照《港澳條例》18條，妥善規劃香港人道援助計劃、 民進黨成立「香港情勢因應小組」及民進黨團推動立法院共同聲明，嚴厲譴責陸方違反「港人治港」承諾。

蔡壁如今臉書發文指出，6月16日是香港200萬＋1人反送中大遊行一週年，中國人大常委會也預計針對港版國安法具體立法展開討論，對於想移民來台的港人必須面臨困境，她提及台北市政府去年開設電話單一窗口，截至去年底已接到超過4000通詢問電話，呼籲「民進黨不要擋」、「挺香港護民主就請盡速將港澳條例排入臨時會」。

(中時 )