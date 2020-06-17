這起恐怖意外發生在美國科羅拉多州，一對情侶在街道上遛狗，途中經過一棟公寓，住在裡面的男子突然對情侶大吼，他們還來不及搞清楚發生什麼事，就遭到槍擊，女子當場被擊斃，而男子雖然發現子彈朝他射擊，仍來不及躲，背部、腿部中槍受傷。

塔拉斯遛狗卻不幸遇害(圖片取自/Isabella Thallas FB)

21歲女子塔拉斯（Isabella Thallas），日前與27歲男友西蒙（Darian Simon）一起外出遛狗，行經一棟公寓時，塔拉斯打算訓練狗狗大小便，結果住在公寓裡一名36歲男子克洛斯（Michael Close），對著情侶大吼「你們要不要管好狗，還是要讓狗一直叫」，下一秒就拿出AR-15步槍，朝這對情侶射擊。

塔拉斯當場身亡，西蒙聽到槍聲也來不及逃，遭擊中2槍，槍擊案發生1小時後，警方在丹佛的285號公路、以及埃文斯山大道（Mt Evans Blvd）附近找到克洛斯，並且在車上發現行兇槍枝、槍帶及彈匣，被捕後克洛斯將面臨18項罪名，包括一級謀殺罪。

西蒙雖保住一命，但傷勢相當嚴重，而不幸身亡的塔拉斯，親友們在募款網站上「GoFundMe」發起募款；當地藝術家德圖爾（Detour），在街道創作塔拉斯壁畫，充滿鮮豔色彩與玫瑰，塔拉斯母親感激表示「這是我女兒最真實的寫照」。

(中時電子報)