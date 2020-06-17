期待入手有型又不貴的運動手環，成為你平時外出的好夥伴？realme日前推出的realme Band手環，將是一個不錯的選擇。與realme品牌手機類似，realme Band也擁有超高C/P值，定價刷新台灣市場智慧手環新低，僅NT$499，但你期待的功能，它可是一樣不少。

realme Band運動手環包裝盒，腕帶共提供三色選擇。(黃慧雯攝)

realme Band運動手環。(黃慧雯攝)

realme Band的外型看來跟Fitbit、華為(Huawei)的產品都頗為類似，而更像是瘦身版，手環本體採用人體工學設計，略有曲度，配戴時與手腕更服貼舒適，因為體積小，女性消費者配戴時也不易覺得手環過大而不適。開箱時，使用者可能會驚訝的是並未附上充電線，主因是realme Band採用USB直充設計，摘下腕帶後，接電端插入電腦USB連接埠即可充電。

realme Band運動手環腕帶拆卸後。(黃慧雯攝)

realme Band運動手環腕帶拆卸後，接入電腦USB連接埠即可充電。(黃慧雯攝)

realme Band採用0.96吋螢幕支援超過6.5萬種色彩，目前內建5種錶盤，透過手環螢幕下方的觸控區域，可以依序切換：錶面(顯示時間)、計步數據、心率感測、「三種運動模式」、鬧鈴、「兩種自訂功能」等模式。搭載高精度PPG光學心率感測器最高可每5分鐘進行一次偵測(頻率可自訂)，並可設定靜態心率過高或過低的預警功能。也具備偵測睡眠翻身次數及心跳的功能，可透過智慧演算法分析睡眠品質，並透過數據分析幫助你更了解自己的睡眠習慣，不論是深眠或淺眠，都能追蹤。

realme Link設定畫面。(手機截圖)

realme Band支援9種運動模式(跑步、走路、自行車、板球、徒步旅行、健身、登山、飛輪有氧、瑜珈)，在App中設定可以在手環中顯示的3種模式，並從手環啟用；並可設定每日步行目標。自訂功能則支援天氣、碼表、音樂控制、尋找手機等四種，可依需求來啟用。

配戴realme Band時，在有效感測距離內，可解鎖Android手機。提醒功能則包含來電提醒(可長按拒接)、訊息提醒(可選擇特定App通知是否啟用，支援Facebook、簡訊、LINE、WhatsApp、Messenger、Gmail等App)、久坐提醒、喝水提醒。針對夜間使用，可以在指定區間啟用勿擾模式，不會在手環上收到通知而影響休息；也可設定夜間(自訂區間)的螢幕亮度。手環內建三軸加速感測器，抬起手腕時的亮屏提醒，感測上也頗為精準。計步時，若是拍手這類的手部動作，也不易被錯誤偵測。

realme Band提供了黑、黃、綠色等3種顏色腕帶的選擇，手環主體都是黑色。支援IP68防水防塵等級，能夠有效阻隔髒污、灰塵、沙子及滲水狀況，運動中可盡情揮灑汗水而不用擔心損壞；日常洗手、洗臉或面臨雨天時，也能妥善防護。電池雖然僅90mAh，續航卻可長達9天(開啟24小時心率偵測條件下，續航約6~9天)。

整體來說，realme Band絕對是當前智慧手環市場中超有競爭力的產品，有興趣的朋友已可直接在realme線上商店購買。較為可惜的是realme Band目前搭配的 realme Link App僅有Android版本，realme Link APP 將隨後續OTA更新後提供於iOS的用戶。若是目前僅有iPhone的使用者，建議還是等realme Link提供iOS版本之後再考量選購。

(科技)